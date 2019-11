Il debutto di Fat Gum in My Hero Academia celebrato dal creatore del manga con uno sketch

La tanto attesa quarta stagione di My Hero Academia è finalmente giunta innanzi a tutti noi e i fan si sono mostrati estremamente positivi e ottimisti a riguardo, elogiando le poche puntate per ora rilasciate che però sono già riuscite a regalare dei grandi momenti, tra nuovi incontri e importanti ritorni.

Tra le tante novità introdotte dall'ultima puntata di My Hero Academia: Stagione 4, quella che più di tutte ha fatto impazzire i fan può riassumersi nell'introduzione di Fat Gum, Pro Hero che nell'ultimo episodio rilasciato ha fatto il suo trionfale ingresso in scena. Tra i tanti, sembra che anche lo stesso creatore del manga, Kohei Horikoshi, sia estremamente felice di poter vedere l'eroe in azione, al punto tale da aver voluto celebrarne l'arrivo con uno simpatico sketch.

Il lavoro è stato condiviso su Twitter - e potete visionarlo a fondo news - ed ha saputo conquistare immediatamente il pubblico, di fatto mettendo in mostra Fat Gum, Suneater e Red Riot intenti a conversare. In particolare, la scenetta ha luogo nel mezzo di una pattuglia, mentre il gruppo si sta concedendo una piccola pausa. Amajiki sembra desideroso di ritornare in azione e incita Fat Gum per tornare al lavoro, ma quest'ultimo gli risponde con un deciso:"Anche mangiare è un lavoro!". A chiudere il cerchio, Kirishima - che si trova lì per imparare il più possibile da Fat Gum e Amajiki, risponde affermando:"Oh, capisco!".

