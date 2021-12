Il debutto di Jojo: Stone Ocean su Netflix è un successo globale: in top 10 anche l'italia

Ancor prima dell’annuncio ufficiale dell’adattamento anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean le aspettative da parte della community erano alle stelle visto anche il grosso coinvolgimento di Netflix nel progetto. Il colosso americano, infatti, sta distribuendo la serie televisiva in tutto il globo.

Finalmente la prima tranche di puntate ha compiuto il suo debutto su Netflix conquistando tutti i maggiori trend di Twitter. Stone Ocean tuttavia continuerà in più parti, a cadenza non ancora indefinita, in quanto l’anime dovrebbe contare almeno 39 episodi stando alle voci di corridoio in rete.

Ad ogni modo, l’approdo della serie tv all’interno del catalogo del colosso americano ha riscosso un successo globale e in numerosi Paesi si è posizionato nella top 10 dei titoli più visti, tra cui anche in Italia. Per darvi un’idea dell’ottimo debutto dell’anime, dunque, ecco come si è posizionato Stone Ocean in alcuni Paesi:

5° posto in Brasile;

3° posto in Francia e Cile;

9° posto in Indonesia e Regno Unito;

6° posto in Paraguay, Costa Rica e Stati Uniti d’America;

8° posto in Italia ;

; 7° posto in Canada;

10° posto in Grecia;

2° posto in Finlandia;

Potete comunque dare un’occhiata ad una mappa più puntuale in calce alla notizia. E voi, invece, vi aspettavate un successo del genere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.