Il debutto del Moon Knight del futuro nella preview di Black, White & Blood 1

Moon Knight: Black, White & Blood è in dirittura d'arrivo. L'antologia realizzata da Marvel per celebrare l'arrivo della serie di Moon Knight su Disney Plus verrà pubblicata a Maggio, ma una preview del primo numero è già disponibile, ed offre un primo sguardo al Moon Knight del futuro in azione.

Il primo numero dell'antologia raccoglierà tre storie, e la preview condivisa da Marvel (che riportiamo in calce) consiste in una tavola per ogni storia proposta. La prima, appartenente alla storia intitolata "We Named the Dog Anubis" realizzata da Jonathan Hickman e Chris Bachalo, mostra in azione per la prima volta il Moon Knight di 6000 anni nel futuro che debutterà proprio in Black, White & Blood #1.



La seconda storia, intitolata "The End", verrà realizzata da Marc Guggenheim e Jorge Fornés; mentre la terza, dal titolo "So White. Yet, So Dark" e ad opera di Murewa Ayodele e Dotun Akande, vedrà anche la partecipazione di Spider-Man.



Tutte le storie, tenendo fede al titolo "Black, White & Blood" sono caratterizzate da uno stile in bianco e nero, con l'eccezione di alcuni specifici elementi colorati di rosso sangue.



Moon Knight: Black, White & Blood #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo 18 Maggio 2022. È prevista l'uscita di quattro numeri in totale. Restando in tema, è da oggi disponibile su Disney Plus il secondo episodio della serie dedicata al Pugno di Khonshu: ecco la nostra recensione di Moon Knight 1x02.