Il debutto di Nejire Hado in My Hero Academia 4x05 fa impazzire i fan

La ragazza è diventata in fretta uno dei personaggi di My Hero Academia più amati dai fan e in molti la inneggiano già a "best girl" della serie. In compagnia di Ryukyu, è stata mostrata la potenza di Nejire-chan, unita ad animazioni e regia che hanno esaltato le qualità della studentessa . Il web è poi impazzito in seguito all'episodio, con tanti tweet incentrati su Nejire diventati virali e di cui potete avere un assaggio in calce. Voi come avete reagito all'apparizione nel mondo professionistico della ragazza?

Kohei Horikoshi ha inserito tanti personaggi in My Hero Academia. Professori, villain, eroi professionisti e, naturalmente, studenti. Con la terza stagione dell'anime abbiamo potuto fare la conoscenza di ragazzi non appartenenti al primo anno di studi, ovvero il terzetto formato da Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado, i cosiddetti Big Three .

