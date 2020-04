Spider-Man: 50 anni fa il primo fumetto dell'Uomo Ragno usciva in Italia

Ci sono alcuni eroi che hanno fatto la storia del panorama supereroistico internazionale, alcuni dei quali che, a distanza di dozzine di anni, continuano tuttora ad appassionare milioni di fan con la stessa intensità. Tra di essi, ovviamente, non possiamo non citare le folli avventure dell'Uomo Ragno nel popolare Spider-Man

Il celebre franchise della Casa delle Idee continua a essere un beniamino del pubblico, al punto che la Marvel continua ad annunciare nuovi fumetti legati all'Uomo Ragno saltuariamente. Ma a proposito del celebre eroe mascherato, avete già recuperato il nostro speciale sui 5 migliori film di Spider-Man? Ad ogni modo, era il 30 aprile 1970 quando la casa editrice di Andrea Corno, l'Editoriale Corno per l'appunto, distribuì nel Bel Paese il primo numero del fumetto in formato comic book, un unicum del suo genere dopo alcuni esperimenti non proprio andati a buon fine prima di allora.

Da quel momento in avanti, le avventure di Peter Parker saranno destinate a sconvolgere anche il panorama supereroistico in Italia, mantenendo tuttora un'importanza inedita per l'immaginario Marvel in occidente. Infatti, nonostante i diversi cambi di editore che il franchise ha subito nel corso degli anni, l'Uomo Ragno continua ad appassionare migliaia di fan nostrani ogni anno, certificando quotidianamente l'indiscussa popolarità di Spider-Man.

E voi, invece, da quanto tempo seguite le folli peripezie di Peter Parker? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.