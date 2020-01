Debutto USA da sogno per Weathering With You, il film infrange il muro dei 180 milioni

Box Office Mojo ha recentemente confermato che l'apprezzatissimo film di Makoto Shinkai "Weathering With You", distribuito per la prima volta in terra nipponica lo scorso 19 luglio, ha incassato esattamente 1.586.217 dollari nel suo primo giorno di proiezione negli USA, chiudendo al secondo posto e superando nettamente le aspettative di GKIDS.

La distribuzione nel territorio USA rappresenta per Weathering With You l'ultima occasione di ottenere un posto nella lista dei 5 film anime più redditizi della storia. Attualmente la classifica vede al primo posto il capolavoro Your Name ($360 milioni), seguito da La città incantata ($347 milioni), Il castello errante di Howl ($235 milioni), Ponyo sulla scogliera ($201 milioni) e Stand By Me Doraemon ($196 milioni). Weathering With You ha da poco infranto il muro dei 184 milioni e molto probabilmente supererà i 190 nei prossimi giorni.

In Europa, la pellicola ha raggiunto il suo apice in Francia, con oltre mezzo milione di euro incassato nel solo giorno di debutto. In Spagna il film ha superato i 200.000 euro mentre in Italia, secondo quanto confermato da Dynit, avrebbe registrato circa 100.000 euro di incasso nel primo dei tre giorni di proiezione.

