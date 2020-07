Deca-Dence: l'anime dal regista di Mob Psycho debutta stasera, ecco dove vedere l'episodio

Mancano ormai poche ore al debutto di Deca-Dence, il chiacchierato anime di NUT Studio diretto dal regista di Mob Psycho 100 e Death Parade. La serie sarà visibile a partire dalle 21:00 di stasera, in via del tutto legale e gratuita, sul sito di uno dei distributori di anime più famosi della penisola.

Come anticipatovi pochi giorni fa infatti, Deca-Dence farà parte del palinsesto estivo di VVVVID, e tutti gli episodi saranno distribuiti in simulcast il venerdì alle 21:00. L'anime è un prodotto originale ideato da Yuzuru Tachikawa, ed al momento non è stato riferito il numero di puntate che andranno a comporre la prima stagione. La premiere si intitola "Accensione".

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "L'umanità è sull'orlo dell'estinzione per colpa di delle pericolose forme di vita chiamate Gadoll. I pochi sopravvissuti vivono ora in delle abitazioni nella fortezza mobile Deca-Dence, alta più di 3000 metri e realizzata appositamente per proteggere gli uomini dai Gadoll. Gli abitanti di Deca-Dence si dividono in due categorie: Gears, ovvero i guerrieri che combattono giornalmente, e Tankers, ovvero gli umani senza abilità. Un giorno Natsume, una Tanker solare e positiva che sogna di diventare Gear, incontra Kaburagi, un combattente che ha rinunciato a tutto. L'amicizia tra i due potrà cambiare il corso degli eventi?".

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste ancora indecisi invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Deca-Dence.