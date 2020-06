Deca-Dence: l'anime dal regista di Mob Spycho 100 si mostra in un ricco trailer

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Deca-Dence, nuova serie animata originale concretizzatasi grazie al lavoro di Yuzuru Tachikawa - regista dell'apprezzatissimo Mob Spycho 100, è stato svelato un nuovo video promozionale legato alla tanto chiacchierata produzione, video a cui hanno poi fatto seguito anche svariate informazioni aggiuntive.

Andando più nel dettaglio, il video permette di entrare in contatto con alcuni dei personaggi e degli eventi che faranno da sfondo agli eventi narrati di puntata in puntata, con anche qualche spettacolare scontro a condire il tutto. Insieme al trailer è stato inoltre rilasciato un breve video preview che potete visionare cliccando sulla fonte di questa news, interessanti sguardi più approfonditi alla serie che sono stati seguiti dall'annuncio della data d'uscita della produzione sul territorio nipponico, ovvero l'8 luglio 2020.

L'occasione è stata inoltre sfruttata per svelare alcuni nuovi doppiatori aggiuntisi al cast per ora presentato. Qui di seguito potete leggere i nomi che sono stati confermati:

Eiji Takeuchi nei panni di Fennel

Mei Shibata nei panni di Fei

Yoshino Aoyama nei panni di Linmei

Eri Kitamura nei panni di Kurenai

Kohsuke Toriumi nei panni di Minato

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane era già stato pubblicato un primo trailer dedicato a Deca-Dence. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, J-Pop ha recentemente svelato otto nuovi titoli in uscita nei prossimi mesi