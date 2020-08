Deca-Dence, l'autore risponde alle domande dei fan: 'L'ispirazione? Ralph Spaccatutto'

Deca-Dence, interessante anime estivo visibile su VVVVID, ha recentemente compiuto il giro di boa e si appresta ad entrare nel vivo della sua prima stagione. Yuzuru Tachikawa, autore e regista della serie, ha quindi deciso di partecipare da un AMA (Ask Me Anything) organizzato da Funimation, rispondendo alle domande più interessanti dei fan.

Parlando del clamoroso colpo di scena dell'episodio 2, Tachikawa ha dichiarato: "Creare un anime da zero non è mai facile, ed in questo caso, specie considerando l'unicità dell'anime, è accaduto spesso che ci fossero fraintendimenti durante la produzione, specie per quanto riguarda il lavoro degli animatori. Il design dei cyborg è molto "tenero" e considerando ciò che l'audience è abituata a vedere negli anime tradizionali, avevo paura che non venisse accolto in maniera positiva. Per quanto riguarda la storia, ero abbastanza sicuro che il colpo di scena sarebbe stato apprezzato. Era il design a preoccuparmi".

Per quanto riguarda l'ispirazione invece, il regista ha affermato di essersi ispirato ad uno dei grandi capolavori Disney: "Per quanto concerne la trama, nei nostri meeting menzionavamo spesso Raplh Spaccatutto. Adoravamo l'idea di tanti personaggi unitosi per affrontare una minaccia più grande, quindi direi che possiamo definire quel film come il punto d'origine della nostra storia. Per quanto riguarda il design invece, ci siamo ispirati ad una pellicola anche per uno dei personaggi: Kaburagi. Dopo le prime indicazioni il character designer mi presentò qualcosa di simile a Doc di Ritorno al futuro, ma non era esattamente ciò che desideravo. Rielaborando quel modello però, arrivammo al Kaburagi attuale".

L'autore ha anche parlato dei problemi nati a causa del Covid-19, delle sue scene preferite nell'anime, del rapporto tra Kaburagi e Natsume e dell'idea iniziale, che avrebbe dovuto essere semplicemente il racconto di una ragazza nata in una gigantesca discarica con una grande passione per la costruzione di apparecchi tecnologici.

