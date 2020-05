Deca-Dence ha una data d'uscita, ecco di cosa parla l'anime dal regista di Mob Psycho 100

Poche ore fa il sito ufficiale di NUT Studio ha rivelato una montagna di informazioni su Deca-Dence, il nuovo anime originale scritto da Hiroshi Seko (sceneggiatore de L'Attacco dei Giganti e Mob Psycho 100), diretto da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade) ed in uscita questa estate anche in occidente.

Funimation ha acquisito i diritti in America, ed ha recentemente pubblicizzato la serie condividendo il trailer visibile in cima all'articolo. Tra le altre novità sono stati forniti dettagli su sinossi, mese d'uscita, staff e cast al lavoro sull'opera. In calce è reperibile la prima key visual ufficiale.

Deca-Dence è un anime scritto e diretto dai sopracitati Hiroshi Seko e Yuzuru Tachikawa ed animato dai ragazzi di NUT Studio (Saga of Tanya the Evil, FLCL Alternative). Il doppiatore giapponese classe 1973 Katsuyuki Konishi (Diavolo in JoJo: Vento Aureo) sarà la voce del protagonista Kaburagi, mentre la giovanissima Tomori Kusunoki (Melida Angel in Assassins Pride) interpreterà l'eroina Natsume.

Per quanto riguarda la sinossi, il sito riporta quanto segue: "L'umanità è sull'orlo dell'estinzione per colpa di delle pericolose forme di vita chiamate Gadoll. I pochi sopravvissuti vivono ora in delle abitazioni nella fortezza mobile Deca-Dence, alta più di 3000 metri e realizzata appositamente per proteggere gli uomini dai Gadoll. Gli abitanti di Deca-Dence si dividono in due categorie: Gears, ovvero i guerrieri che combattono giornalmente, e Tankers, ovvero gli umani senza abilità. Un giorno Natsume, una Tanker solare e positiva che sogna di diventare Gear, incontra Kaburagi, un combattente che ha rinunciato a tutto. L'amicizia tra i due potrà cambiare il corso degli eventi?". Deca-Dence debutterà nel mese di luglio 2020.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altri anime action invece, vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld tornerà nello stesso periodo con la seconda e ultima parte della stagione.