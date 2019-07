Deca-Dence: ecco il nuovo anime dal director di Mob Pshycho 100 e Death Parade

Nella giornata di venerdì Kadokawa ha annunciato una nuova serie animata completamente originale, e quindi non tratta da nessuna opera già presente sul mercato. Stiamo parlando di Deca-Dence.

Il nuovo progetto vedrà alla direzione il regista di Mob Pshyco 100 e Death Parade, due opere - soprattutto l'adattamento animato del manga di ONE - che hanno dimostrato una messinscena eccelsa, permettendo agli animatori di esprimere tutto il proprio estro e talento sull'opera.

Sia la prima che la seconda stagione di Mob rappresentano due esempi di questa affermazione: Le straordinarie scene d'azione unite ad una grande gestione del pacing narrativo hanno permesso all'adattamento di imporsi come uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni.

Tornando a Deca-Dence, il nuovo anime sarà prodotto presso lo studio NUT, e il sito ufficiale ha già aperto i battenti, mostrando un primo trailer per farci respirare le atmosfere che caratterizzeranno l'opera di Yuzuru Tachikawa.



Il breve filmato sfoggia un character design davvero ispirato e delle ambientazioni forse distopiche, resta il dubbio poiché ancora non è noto il genere in cui si iscriverà questo nuova opera d'animazione. Anche le animazioni sembrano essere piuttosto fluide, seppur non ce ne siano molte nel trailer, però aspetteremo a giudicare a prodotto finito.

Ad affiancare il director ci sarà Hiroshi Seko, che ha collaborato con lui su entrambe le stagioni di Mob Psycho 100, e avrà lui il compito di elaborare la sceneggiatura. Insieme a loro lavoreranno Shinichi Kurita (precedentemente su Death Parade) e Masahiro Tokuda, che si occuperanno rispettivamente del character design e della colonna sonora.



Per quanto riguarda il concept artist, figura il nome di pomodorosa, che si occuperà di più dell'aspetto grafico che dell'animazione, la quale spetterà a Kurita che dovrà dirigere i vari animatori.

Per ora non abbiamo una data d'uscita, ma ci aspettiamo che arrivi durante il 2020. Non perdetevi le ultime sull'episodio speciale di Mob Psycho 100. Una fan art realizzata da un fan per l'anime di Studio Bones è stata giudicata da un insegnante d'arte.