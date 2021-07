Deceduta Kaya Haruka, mangaka di The Misfit of Demon King Academy

Purtroppo è stato annunciato il decesso della mangaka Kaya Haruka, che negli ultimi anni si era resa nota per il suo lavoro sull'adattamento manga di The Misfit of Demon King Academy. A darne la notizia è stata Square Enix, casa editrice che aveva la licenza del manga.

Kaya Haruka è deceduta il 6 luglio 2021, ma la notizia è stata diffusa soltanto in queste ore per consentire ai familiari e ai cari di tenere una cerimonia privata. La causa del decesso non è stata divulgata, anche se proprio nei giorni scorsi era stata annunciata la conclusione del manga di The Misfit of Demon King Academy a causa di un tumore al pancreas della sensei Kaya Haruka che non permetteva più alla disegnatrice di continuare il suo lavoro e che doveva combattere dal 2019. Nel momento dell'annuncio di interruzione del manga della casa editrice, quindi, la mangaka era già deceduta.

Pur con una carriera molto breve nel mondo dei manga, si era distinta su The Misfit of Demon King Academy per i suoi disegni precisi e puliti, col manga che le permetteva di rifinire il suo talento. Kaya Haruka stava portando avanti, insieme all'autore della light novel originale Shu e da cui è stato tratto anche l'anime di successo The Misfit of Demon King Academy, l'adattamento manga da luglio 2018.