È deceduto Yu Shimaka, leggendario doppiatore di Code Geass e Kingdom Hearts

Tohokai, l'associazione studentesca affiliata alla prestigiosa scuola di recitazione Toho Gakuen, ha recentemente ufficializzato tramite il proprio sito il decesso di Yu Shimaka, leggendario doppiatore giapponese conosciuto principalmente per le sue interpretazioni in Code Geass, Kingdom Hearts e Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket.

Secondo quanto rivelato, l'artista sarebbe mancato nella sera del 28 luglio e le onoranze funebri si sarebbero svolte tra il 31 luglio e l'1 agosto. Yu Shimaka soffriva da tempo di una precaria condizione di salute, peggiorata notevolmente negli ultimi mesi.

In Giappone, il doppiatore era principalmente conosciuto per l'interpretazione di Pippo, personaggio Disney legato, tra l'altro, alla saga di videogiochi Kingdom Hearts. Nel panorama anime invece, Shimaka si è distinto per aver interpretato Ryoga Senba in Code Geass: Lelouch of the Ribellion, l'ispettore Acht in Mobile Suit Gundam Wing e Pikaro in Cowboy Bebop.

Tra i ruoli minori, ricordiamo anche le sue interpretazioni in Detective Conan, Doraemon, Tom & Jerry, in viaggio con Pippo e The Transformers. Attualmente, oltre al lavoro da doppiatore, Shimaka lavorava anche come docente presso la Tokyo Announce Gakuin school.

I fan degli anime si trovano dunque a piangere un altro artista, a distanza di pochi mesi dai decessi di Monkey Punch e Kazuo Koike.