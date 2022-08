La decima stagione di Naruto Shippuden arriva su Crunchyroll con sottotitoli in italiano

Le vacanze estive non fermano Crunchyroll e anche ad agosto non può mancare il consueto appuntamento mensile con Naruto Shippuden. Sul catalogo streaming della piattaforma streaming, arriva la decima stagione della serie anime tratta dalla leggendaria opera di Masashi Kishimoto.

A luglio su Crunchyroll è arrivata la Stagione 9 di Naruto Shippuden, ma ora l'avventura prosegue con una nuova tornata di puntate sottotitolate in italiano. Mentre gli abbonati vivono le avventure di Saint Seiya - Battle For Sanctuary, per gli appassionati del biondo ninja questa volta è tempo di rivivere o di scoprire per la prima volta il Consiglio dei Cinque Kage.

In seguito alla disastrosa battaglia con Pain, che ha visto Naruto trionfare, ma non senza gravi conseguenze, gli anziani del Villaggio della Foglia decidono che è tempo di eleggere un nuovo Hokage a causa delle condizioni in cui versa Lady Tsunade.

Il prescelto per sostituire il Quinto Hokage è Danzo, colui che un tempo era grande rivale del Terzo Hokage. La sua prima mossa è quella di accusare Sasuke Uchiha di alto tradimento, ma Naruto e Sakura proprio non riescono ad accettare l'idea che il loro ex compagno di squadra sia un rinnegato. La decima stagione di Naruto Shippuden, raccoglie gli episodi dell'anime che vanno dal 197 al 221.