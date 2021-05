La grande decisione di Boruto nel capitolo 58 del manga

Dopo che Amado ha rivelato il proprio passato, o almeno una parte, a Naruto, lo scienziato ha posto un quesito importante all'Hokage. Per evitare che Boruto ceda al processo di Otsutsuificazione imposto da Momoshiki, c'è una strada che si potrebbe percorrere. E Boruto: Naruto Next Generations capitolo 58 pone un accento sulla questione.

Il nuovo capitolo del manga è arrivato su MangaPlus ed è partito proprio con Naruto che discute delle pillole con Boruto. Il protagonista è conscio del processo messo in atto da Momoshiki e ora ha davanti queste pillole offerte da Amado, di cui però non si sa molto. Né gli effetti collaterali né i possibili pro sono davvero definiti e per questo assumerle comporta dei grossi rischi.

Dopo aver visto che non sembrano avere un particolare odore, Boruto decide di mangiarne subito una, sconvolgendo il padre. Ma il giovane ninja ribatte alla reazione del padre dicendo non solo che ha già preso da tempo una decisione sulla situazione, e che quindi è conscio di ciò che ha fatto, ma che comunque non si conoscono bene tutti i pro e contro delle pillole ed è inutile tergiversare dato che, finché non verranno usate, non verranno scoperti gli effetti collaterali.

Boruto sembra quindi deciso a percorrere questa strada, mentre Kawaki avrebbe preferito il confronto con Code. Il ragazzo ha scelto la via giusta?