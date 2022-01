Deep Beyond: il fumetto post apocalittico di Mirka Andolfo arriva a febbraio

In seguito alla pubblicazione di Sweet Paprika nel maggio del 2021, Mirka Andolfo torna nel catalogo di Star Comics con una nuova, sorprendente, opera che negli Stati Uniti grazie alla casa editrice Image Comics ha già ricevuto un’ottima accoglienza. Stiamo parlando di Deep Beyond, che arriverà sugli scaffali italiani nel mese di febbraio 2022.

La conferma è arrivata dalla stessa Star Comics che dopo il successo ricevuto dall’anteprima del primo volume proposta durante il Free Comic Book Day lo scorso dicembre ha deciso di pubblicare l’avventura post apocalittica di Mirka Andolfo, famosa per Sweet Paprika, e David Goy. La storia catapulta i lettori in una Terra post apocalittica, dove il Millennium Bug ha devastato la popolazione mondiale, e messo a rischio la vita sul pianeta. Per questo un gruppo di ricercatori cerca di studiare le profondità degli abissi, scoprendo l’esistenza di qualcosa di estremamente pericoloso che potrebbe ulteriormente rivoluzionare la vita sulla Terra.

Un’opera incredibile, un thriller che si sviluppa nel corso di tre volumi impreziositi dagli splendidi disegni di Andrea Broccardo, che ha lavorato su diverse testate di Star Wars, e dai colori di Barbare Nosenzo, oltre al talento della stessa Andolfo e di Goy alla sceneggiatura. In calce trovate la cover del primo volume, che entrerà nel catalogo dell'etichetta Astra, e sarà disponibile dal 16 febbraio al prezzo di 13,90 euro per 96 pagine interamente a colori. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate dell’arrivo di questa nuova serie nella sezione riservata ai commenti.