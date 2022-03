Defenders: Beyond, Marvel svela tutti i dettagli della nuova serie

Dopo aver anticipato l'arrivo di una nuova serie dei Defenders e il ritorno dell'Arcano, Marvel Comics ha ufficialmente svelato tutti i dettagli circa Defenders: Beyond, miniserie in cinque numeri che, a partire da Giugno, racconterà una nuova avventura in cui i Difensori saranno chiamati a difendere la realtà stessa.

Ad occuparsi della realizzazione di Defenders: Beyond sarà lo sceneggiatore Al Ewing, attualmente già al lavoro su Venom e Thor e reduce del successo di Immortal Hulk, accompagnato dall'illustratore Javier Rodriguez. Si tratta dello stesso team creativo che ha confezionato la precedente miniserie dei Difensori, chiamata semplicemente Defenders, conclusasi lo scorso Gennaio.



"Abbiamo una nuova eclettica banda di Difensori scelti per l'occasione dall'ultimo incantesimo di Stephen Strange", annuncia Ewing. "Probabilmente si tratta di un addio a un sacco di trame affrontate negli ultimi dieci anni, e ad almeno un personaggio, che vivrà la sua ultima avventura. Spero che sopravviviate alla psichedelica esperienza, avventurieri!".



"Al Ewing è come uno stregone capace di aprire portali verso le storie più incredibili che potreste immaginare", aggiunge Rodriguez. "Potrebbe mostrarvi gli avvenimenti più cosmici e spettacolari del Marvel Universe. E allo stesso tempo, ha un grande interesse per ognuno dei personaggi del team, per le loro vite, e per i particolari problemi che ci permettono di immedesimarci in loro. Mi sono divertito un mondo a tradurre il tutto in immagini. Ecco perché sono così contento di tornare su The Defenders".



Il nuovo team di Difensori, come rivelato da Ewing, sarà radunato da Doctor Strange direttamente dall'oltretomba (la morte dello Stregone Supremo è stata al centro della serie The Death of Doctor Strange). Questo nuovo roster è formato da Blue Marvel, America Chavez, Taaia (madre di Galactus), Tigra e una variante adolescente di Loki.



Marvel ha condiviso anche la "Wraparound Cover", a cura di Rodriguez, che mostra, oltre alla nuovissima formazione, anche i personaggi più importanti nella storia passata del team, tra cui figurano Hulk, Silver Surfer e Namor.



Defenders: Beyond #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 16 Giugno 2022.