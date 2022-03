Defenders, nuova serie in arrivo: gli eroi Marvel dovranno affrontare l'Arcano

Uno dei più potenti villain dell'Universo Marvel si appresta a fare il suo ritorno nei fumetti: si tratta dell'Arcano, noto in versione originale con il nome di Beyonder, l'essere onnipotente responsabile della creazione delle Secret Wars. L'Arcano sarà il principale antagonista della nuova serie dei Defenders annunciata da Marvel.

A seguito della conclusione dell'ultima miniserie, lo scorso Gennaio, Marvel aveva già anticipato il ritorno dei Defenders in futuro. Attraverso due teaser poster pubblicati sulle sue pagine social, Marvel è tornata a stuzzicare i lettori riguardo la nuova serie dei Difensori, in arrivo a Giugno 2022.



Il primo teaser poster mostra un personaggio all'interno di un armatura, con il volto coperto, accompagnato dalla didascalia: "An unexpected foe for the Defenders...", "Un nemico inaspettato per i Difensori...". È seguito un secondo poster promozionale, che svela il ritorno dell'Arcano e che completa la tagline con "...Arrives from Beyond", giocando sul nome del personaggio in versione originale.



L'Arcano è un personaggio creato da Jim Shooter e Mike Zeck come villain di uno dei primissimi crossover Marvel, Secret Wars, pubblicato nel 1984. Si tratta di un essere dai poteri divini, le cui origini sono state oggetto di numerose retcon: la più recente lo vede come manifestazione senziente di un Cubo Cosmico.



Marvel non ha fornito ulteriori informazioni circa questa nuova serie dei Defenders, ma nuovi dettagli non dovrebbero tardare ad arrivare nelle prossime settimane. Condividiamo i due teaser poster nella gallery in calce. Restando in tema, le serie Netflix dei Defenders approderanno a breve su Disney+.