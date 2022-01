I Defenders torneranno: Marvel anticipa il futuro della serie

Con l'uscita di Defenders #5 negli Stati Uniti, si concludono le pubblicazioni della miniserie Marvel dedicata al gruppo di eroi capitanato da Doctor Strange. In conclusione dell'albo, però, Marvel Comics ha anticipato il futuro della serie: sullo sfondo di un cielo stellato compare infatti la scritta "I Defenders torneranno".

La miniserie dei Defenders che è appena arrivata a conclusione in America è stata scritta da Al Ewing e illustrata da Javier Rodriguez. Gli eventi raccontati nella miniserie sono stati messi in modo da quanto raccontato in Marvel Comics #1000, albo celebrativo pubblicato nel 2019.



La più recente formazione dei Difensori è composta da Doctor Strange, Silver Surfer (entrambi membri fondatori del gruppo), Arpia (Betty Ross), Nuvola, Taaia (madre di Galactus) e Masked Raider, la cui identità segreta è stata il fulcro della trama della serie.



I Difensori sono un gruppo creato da Roy Thomas sulle pagine di Marvel Feature #1 del 1971. Il roster originale era composto da Doctor Strange, Silver Surfer, Hulk e Namor, ed ha sempre rappresentato la squadra di serie B dell'Universo Marvel, che poteva contare sugli Avengers e gli X-Men come gruppi che riunivano i supereroi di punta.



Il gruppo ha poi ottenuto nuova vita grazie agli adattamenti Marvel realizzati da Netflix, che ha rivoluzionato i Difensori rendendoli vigilanti le cui avventure avvenivano in ambiente urbano (qui la nostra recensione di The Defenders).



Non è chiaro quando potremo ricominciare a leggere i fumetti dei Defenders, né in che forma ritroveremo il team. L'unica informazione concessa da Marvel Comics è che il team tornerà. Nel frattempo, sembra che in Doctor Strange 2 ci sarà una variante dello Stregone Supremo ispirata ai fumetti chiamata, nel merchandise ufficiale, proprio Defender Strange.