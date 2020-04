Jiraiya è stato omaggiato da una fan di Naruto grazie a un cosplay

Durante il manga e l'anime di Naruto ci sono state diverse morti. Alcune sono state dimenticabili, altre invece sono risultate estremamente toccanti per tutto ciò che hanno significato. Tra queste una delle più apprezzate dai fan dell'opera di Masashi Kishimoto è la morte di Jiraiya, il prode ninja dei rospi che perse la vita contro Pain.

Nonostante sia uscito di scena con discreto anticipo rispetto ad altri comprimari di Naruto, Jiraiya è rimasto uno dei personaggi più apprezzati. Il personaggio oscillava tra la figura di pervertito a quella di saggio e ha avuto una delle morti più d'effetto dell'opera. Per questo in tanti fan dedicano a lui ancora tanti cosplay al giorno d'oggi.

Quello che potete vedere in calce è stato dedicato da Nyxi Nymph, ragazza statunitense che ha vestito quindi i panni dell'eremita dei rospi. La cosplayer si è fatta ritrarre in due pose completamente diverse che aiutano a visionare da più angolazioni il vestito che ha preparato. Oltre la trasformazione in donna degna della tecnica Seducente di Naruto, il risultato porta a un Jiraiya davvero fedele. Vi aspettavate di vedere un Jiraiya in versione femminile? Sempre un cosplay ha permesso ai fan di vedere Gaara del Deserto genderbent.