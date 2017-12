Dei bozzetti ci mostrano come vengono realizzati gli episodi di Dragon Ball Super

Vi siete mai interrogati su come avvenga la realizzazione di anime come Dragon Ball Super ? Qualora vi interessi, un utente Twitter ha pubblicato degli interessanti storyboard relativi al primo scontro fra, ed altri momenti dei passati archi narrativi.

Visionabili in calce all’articolo, i bozzetti mostrano la prima comparsa del sommo Zeno, avvenuta al termine del torneo fra Settimo e Sesto Universo organizzato dai fratelli Beerus e Champa, l’arrivo di Trunks del Futuro nel presente di Goku e compagni, ed una conversazione fra Vados ed il suo Dio della Distruzione.



Gli storyboard confermano che questo tipo di show, spesso, non utilizzano degli script completi, ma al contrario si limitano ad usare le schede per delineare e guidare la produzione dell’episodio. In ogni caso, è piuttosto interessante notare quanto i bozzetti di Dragon Ball Super si differenzino dagli episodi finiti che abbiamo visionato nel corso del 2016.

Seguito ufficiale di Dragon Ball Z e curato dallo stesso Akira Toriyama, Dragon Ball Super ha esordito su FujiTV il 5 luglio 2015 ed al momento si compone di oltre 120 episodi. L’arco narrativo in corso vede Goku e compagni competere in uno speciale torneo che determinerà le sorti degli universi coinvolti.