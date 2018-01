Dei fan di Dragon Ball Super hanno fatto ballare Freezer!

In Dragon Ball Super , l'si prepara per la fase finale del, e ciò significa che la pressione su uno dei combattenti,, si farà ancora più intensa. Se solo ci fosse un modo per allentare la tensione...

Fortunatamente -o sfortunatamente- alcuni fan di Dragon Ball Super hanno preso in mano le redini della situazione/tensione, per immaginare come sarebbe stato Freezer mentre ballava per allontanare il nervosismo pre-combattimento.

Mentre si trovavano ad aspettare in fila, tre fan vestiti con costumi di Freezer (con uno vestito come Golden Freezer) hanno fatto un po' di routine di danza aerobica e sicuramente ciò ha fatto in modo che i fan guardino al personaggio in modo molto diverso rispetto a prima. Freezer ha avuto un grande successo nel Torneo del Potere e questa danza potrebbe essere l'antipasto perfetto per il futuro. Fin dalla sua inclusione, molti fan hanno voluto vederlo combattere seriamente, e hanno ottenuto il loro desiderio quando ha dato una mano per sconfiggere Aniraza dell'Universo 3 e ha contribuito a un attacco di squadra ancora più grande nel torneo di Dragon Ball Super.

Ora, Freezer e l'Universo 7 si trovano contro l'Universo 11, e Freezer si sporcherà le mani contro Toppo e Dyspo. Potete trovare il video in calce alla notizia...