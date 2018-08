Dei fan realizzano due splendidi mash-up fra Bleach, ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti

A causa delle sue crude tematiche, L’Attacco dei Giganti è diventato un sinonimo di violenza e angoscia per i fan di anime & manga di tutto il globo, i quali tendono molto spesso a immaginare come apparirebbero degli eventuali crossover fra le serie di Hajime Isayama e altri grandi capolavori nipponici.

Negli ultimi giorni, ad esempio, sono spuntate in rete due meravigliose illustrazioni fan-art che ci mostrano degli improbabili crossover fra L’Attacco dei Giganti e due opere del calibro di Bleach e ONE PIECE. Ve le proponiamo entrambe in calce all’articolo.



Come potete vedere voi stessi, le dettagliate illustrazioni visionabili di seguito provano a immaginare come apparirebbero personaggi come Roronoa Zora, Sanji Vinsmoke e Ichigo Kurusaki qualora venissero trascinati a forza in un’ambientazione molto simile a quella di Paradis.



Il risultato vede Ichigo, Renji e Byakuya affrontare un Hollow dalle fattezze spaventose e dei colossali Menos Grande. Curiosamente, i tre Shinigami indossano stavolta la tipica uniforme dell’Armata Ricognitiva di Paradis, rigorosamente accompagnata dall’equipaggiamento necessario per abbattere i giganti… in questo caso sostituiti dagli altrettanto mostruosi Hollow.



Nella seconda illustrazione, invece, Monkey D. Luffy sembra aver preso il posto del protagonista Eren Jaeger, mentre i fedeli Roronoa Zoro e Sanji Vinsmoke hanno rispettivamente sostituito il capitano Levi e la splendida Mikasa (con buona pace per Nami e Nico Robin).



Sfortunatamente non sono previsti dei crossover ufficiali fra le tre suddette opere, ma i fan de L’Attacco dei Giganti ritengono che questa prospettiva sarebbe quantomeno interessante. Considerando inoltre che Bleach e ONE PIECE sono stati pubblicati da Shūeisha, mentre AOT è edito da Kōdansha, è probabile che gli ipotetici mash-up rimangono soltanto una splendida fantasia degli appassionati.