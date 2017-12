Dei leaks rivelano il contenuto del 100° capitolo de L'Attacco dei Giganti!

Finalmente L'Attacco dei Giganti sta per raggiungere un grande traguardo molto atteso per tutti i manga. La serie vedrà infatti il suo 100 ° capitolo pubblicato questa settimana e i fan hanno allora girato alla disperata ricerca di informazioni sul nuovo capitolo del manga, e sembra che la guerra stia effettivamente per arrivare.

Attenzione possibile Spoiler

Oggi su Reddit sono state pubblicate le scansioni coreane de L'Attacco dei Giganti, e sono state subito tradotte in inglese. Il capitolo fa seguito a Eren Jaeger e Reiner Braun mentre la coppia si incontra sotto un campo di internamento a Marley.

Willy Tybur sta ancora parlando a una folla enorme sulla storia segreta del suo paese, ma le cose vanno storte, con l'erede del War Hammer Titan che fa un appello:"Speravo nell'estinzione degli Eldiani. Più di chiunque altro, ma non voglio morire. È perché sono nato in questo mondo. Anche se le nostre nazioni e le nostre razze sono diverse - per coloro che non vogliono morire - per favore prestatemi la vostra forza. Con ogni mezzo, spero che voi viviate il futuro insieme a noi!! Per favore combattete insieme a me contro i Diavoli dell'Isola Paradis!!"

Continuando, le fughe rivelano che Willy si spinge fino al punto di fare una dichiarazione di guerra mentre Eren si nasconde:"Possiamo superare qualsiasi difficoltà se tutti noi uniamo i nostri poteri!! Io, Willy Tybur, come inviato del governo marleyano spero nella pace mondiale. Lo dichiaro qui alle forze nemiche di Paradis Island! Una dichiarazione di guerra."

I fan non sono sorpresi di sentire che la guerra sta arrivando per L'Attacco dei Giganti, ma sono rimasti scioccati nel vedere questi momenti di incitamento. Willy che implora i Marleyani e gli Eldiani di schierarsi contro Paradis è una mossa coraggiosa, e la sua richiesta viene resa ancora più terribile quando Eren compare nella sua forma di Gigante da sotto Willy. L'apparizione a sorpresa aggiunge peso all'idea che Paradis si sia infiltrata a Marley con l'intenzione di attaccare, e il momento di rottura di Eren non avrebbe potuto arrivare in un momento più incriminante.

Scoppierà una nuova guerra? L'Attacco dei Giganti sta per concludersi come è iniziato: nel sangue?