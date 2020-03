Deku amplia il suo arsenale in My Hero Academia 4x21: ecco il Delaware Smash Air Force

L'episodio 21 di My Hero Academia 4 ha messo in mostra il nuovo attacco di Izuku Midroiya: l'Air Force Smash. Ma cos'è, come funziona e quanto è forte questa nuova mossa? Andiamo ad analizzare nel dettaglio il funzionamento degli Air Force Gloves.

Nell'episodio 19 di My Hero Academia Deku aveva discusso con All Might la possibilità di ampliare il suo repertorio di attacchi a distanza, in modo da non fare affidamento unicamente sul corpo a corpo, marchio di fabbrica dello stile Full Cowl. L'idea dietro l'Air Force è di utilizzare il One for All all'8%, e di salire al 20 durante l'attacco a distanza.

Nonostante la grande potenza offensiva però, il nuovo colpo di Deku peccava di imprecisione. A questo proposito è intervenuta la giovane inventrice Mei Hatsume, realizzando per Midoriya un nuovo paio di guanti chiamati "Air Force Gloves". Questi accessori fungono da accumulatori e dopo aver ricevuto un quantitativo di energia sufficiente, iniziano a ritrarsi verso il polso e convertono la scarica in una sorta di proiettile d'aria. Gli Air Force Gloves sono stati creati appositamente per contenere il potere di One for All e non consentono quindi a Midoriya di accumulare una quantità di energia eccessiva; in questo modo, il giovane eroe non dovrebbe rischiare di creare danni alle strutture adiacenti durante i combattimenti in zone urbane.

Il proiettile d'aria è stato utilizzato per la prima volta contro Gentle, e si è rivelato parzialmente efficace. Il Delaware Smash Air Force non è dunque un attacco utile per mettere ko gli avversari, quanto piuttosto per creare diversivi, interrompere gli attacchi o impedire la fuga dei criminali. Una soluzione originale, che richiederà al giovane di pensare spesso e volentieri "fuori dalla scatola".