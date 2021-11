Deku in Baryon Mode in una fan art: il protagonista di My Hero Academia arriva in Boruto

La storia di Naruto sta proseguendo in Boruto: Naruto Next Generations, un sequel che ha trasportato gli adolescenti ninja più avanti nel tempo, rendendo quei personaggi adulti. La prima serie aveva però ispirato tanti autori giovani, come Kohei Horikoshi, e non a caso My Hero Academia in alcune fasi e comportamenti richiama al manga di Kishimoto.

Recentemente, Boruto ha presentato la Baryon Mode nell'anime, una nuova trasformazione di Naruto dove l'Hokage fa pieno utilizzo dei poteri della Volpe a Nove Code, anche se a un prezzo altissimo. Un fan ha avuto la geniale idea di trasportare questa Baryon Mode in My Hero Academia, applicandola sul protagonista Izuku Midoriya.

Il ragazzo che sta cercando di usare al 100% il One for All viene così avvolto da un'energia verdina e azzurra, con la potenza del quirk che prende la stessa forma del manto della Volpe a Nove Code. Appaiono così i segni sotto gli occhi e le code alle spalle, oltre ai capelli che si alzano, irti sulla testa, un po' come accade con l'utilizzo del One for All al 100%.

Cosa ne pensate di questo crossover tra My Hero Academia e Boruto? La Baryon Mode One for All si applica bene a Deku? Intanto Deku ha raggiunto nuovi livelli di utilizzo per il One for All recentemente nel manga.