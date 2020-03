Deku: l'infinito 100% in questo pazzesco Funko Pop personalizzato di My Hero Academia

Esattamente come dicevamo in altri articoli, My Hero Academia è una delle serie se non La serie più seguita di tutte al momento. Tra lungometraggio, anime e manga è letteralmente ovunque e il web, i social in particola modo, sono in pratica bombardati di argomenti che riguardano l'opera di Horikoshi: dalle fan art, ai cosplay, finendo ai Funko Pop.

E se nel precedente articolo ti abbiamo mostrato una fan art che proiettava My Hero Academia nel futuro, a una Next Generations sulla falsa riga della serie sequel di Naruto, adesso invece vogliamo mostrati una figure personalizzata, chiaramente ispirata alla serie POP! di Funko, realizzata da un utente di Reddit.

Sappiamo come in questi anni in cui la popolarità di My Hero Academia è cresciuta siano state realizzate molte action figure dall'azienda americana, eppure i fan sembrano non accontentarsi mai e questa insoddisfazione perenne porta loro a tirar fuori l'estro creativo e a costruire i modellini che sognano con le proprie mani.

È il caso di IG vinyl.alchimista che come dimostra il post pubblicato due giorni fa su Reddit, ha realizzato un Funko Pop personalizzato di Deku mentre utilizza il One for All al 100%. L'abilità, detta, l'infinito 100%, ha debuttato da poco nella quarta stagione dell'anime e se n'è servito il nostro protagonista, con l'aiuto di Eri, per sconfiggere una volta per tutte il temibile Overhaul. La cosa più bella della figure, che potete vedere in calce all'articolo, è la capacità di illuminarsi al buio. Non solo i capelli prendono vita, ma anche gli occhi e i fulmini dell'unicità che gli sprizzano da tutti i pori.

Cosa ne pensi di questo spettacolare Funko Pop personalizzato? Lo ritieni a livello di quelli originali, oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

