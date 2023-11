Deku si lascia travolgere dall'oscurità in una statua di My Hero Academia da 300 euro

My Hero Academia nasce e si sviluppa attorno alla storia del giovane Izuku Midoriya, nato senza Quirk ma deciso a diventare un Hero. Grazie all’impegno, e all’amicizia con grandi alleati, Deku raggiunge il suo obiettivo, maturando un senso di responsabilità che lo porta ad un percorso oscuro e solitario, immortalato in una nuova statua.

Consapevole di mettere in pericolo chiunque gli stia vicino a causa dell’obiettivo di All For One, recuperare il Quirk di suo fratello, il One For All, Deku decide infatti di allontanarsi da tutti, persino dai suoi più cari amici della classe 1-A e dal mentore dal quale ha ereditato il potere, All Might. Se in un primo momento Deku riesce, a tutti gli effetti, a fronteggiare Villain pericolosi e consegnarli alla giustizia, il peso del fardello che porta con sé rischia di schiacciarlo.

Il percorso di Deku da Vigilante raggiunge il culmine quando Horikoshi, e successivamente gli autori dell’anime, propongono un design inedito, oscuro, come un’ombra minacciosa pronta a giustiziare i Villain. Questo momento così peculiare nella storia di Midoriya è stato immortalato in una nuova statua da collezione presentata da Kotokobuya, dove Deku, con e senza maschera, appare circondato dai filamenti del Black Whip, che prendono quasi la forma di fulmini neri.

Alta 29 centimetri e realizzata in PVC, la statua, di cui trovate un’immagine in calce, arriverà sul mercato nel settembre del 2024 ed è già possibile prenotarla al prezzo di 335 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

