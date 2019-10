Deku di My Hero Academia e Ichigo Kurosaki di Bleach fianco a fianco per un'intervista

Da poco è andato in vendita il secondo databook di My Hero Academia, il Boku no Hero Ultra Archive. Come i tanti databook dedicati ad anime e manga, all'interno sono state inserite illustrazioni inedite, pensieri dell'autore, retroscena sulla creazione della serie ma anche un'inedita intervista di Horikoshi con Tite Kubo di Bleach.

Tite Kubo torna quindi sulle scene in quanto mangaka di una delle opere più famose dello scorso decennio e che componeva il famoso trio denominato Big Three da alcuni fan del globo. L'intervista in questione si può leggere proprio come una sorta di passaggio di testimone da un'opera iconica a un'altra, con My Hero Academia che sicuramente è diventato il nuovo volto della rivista Weekly Shonen Jump.

Per l'intervista, entrambi i mangaka hanno deciso di ritrarre in un disegno i loro protagonisti: nell'immagine in calce vediamo a sinistra Deku, mentre a destra c'è Ichigo ma con la divisa della Yuei. Quest'ultimo ha destato non poca confusione nei fan che inizialmente credevano a Katsuki Bakugo disegnato da Tite Kubo, ma un passaggio dell'intervista chiarisce come quello a destra sia in effetti il protagonista di Bleach.

Mentre My Hero Academia continua la sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump, Tite Kubo è invece alle prese con il character design di Sakura Wars.