Deku riscopre il proprio fascino femminile in questo spettacolare cosplay di genere

Da quando My Hero Academia ha avuto inizio è stato in grado di catturare sempre più fan che si sono affezionati ai personaggi e in particolare al protagonista Izuku Midoriya, il quale ha ispirato tantissimi appassionati in tutto il mondo con le sue gesta eroiche e il suo animo nobile e altruista. Ciò ha spinto molti a vestire i suoi panni nella realtà.

Ma non spingendo le persone a mettersi in maschera e uscire alla Batman a combattere il crimine, bensì nel realizzare splendidi cosplay da fare invidia alla versione originale. Nel corso del tempo te ne abbiamo mostrati moltissimi, ma oggi torniamo alla carica con qualcosa di davvero strabiliante. Perché ad interpretare il nostro futuro eroe numero uno non è stato un maschio, fedele al sesso del personaggio, ma una donna. Dando la sua interpretazione di Deku con tacchi da battaglia.

Pubblicato su Reddit dall'utente figarocosplay, in breve tempo ha saputo conquistare tantissimi appassionati sul social i quali hanno rivisto nella versione femminile di Izuku qualcosa di davvero ben fatto. Come puoi vedere tu stesso dalla foto riportata in calce all'articolo, la cosplayer ha deciso di creare un costume che richiamasse le fattezze e i colori di quello originale, non senza apportare qualche piccola modifica. La prima fra tutti, ovviamente, sono le scarpe rosse con il tacco. In più è stato reso più aderente per adattarsi alle forme della donna e i guanti non arrivano fino alla spalla come quelli originali, ma si fermano ai polsi.

Oltre a questo è doveroso sottolineare come ogni dettaglio sia curato. Dalla cintura rossa con i borselli, alla bandana rigida bianca che ha intorno al collo. Non c'è molto da aggiungere, se non che molti, dopo aver visto questo cosplay, desidereranno avere lei come protagonista al posto di Deku (si fa per dire).

Tu cosa ne pensi di questo costume e della versione femminile del nostro protagonista? Scrivici pure qui sotto nei commenti.

Una nuova versione di All Might è apparsa sul web. Cani di tutto il mondo, accorrete.