Deku VS Denji: lo scontro che i fan di My Hero Academia e Chainsaw Man sognano

Chainsaw Man e My Hero Academia sono stati tra i migliori anime del 2022, ma mentre la storia degli aspiranti eroi del Liceo Yuei prosegue con il secondo cour della Stagione 6 in onda questo inverno, l'avventura dei cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza è giunta al termine.

Se c'è una cosa che maggiormente entusiasma il fandom, quello sono gli scontri immaginari tra i protagonisti delle diverse serie manga. A essere coinvolti questa volta nel dibattito che si è acceso in rete sono Deku e Denji. Chi vincerebbe il combattimento tra i due protagonisti principali di My Hero Academia e Chainsaw Man? In calce all'articolo trovate una clip fanmade di un utente che ha immaginato questo ipotetico scontro.

I fan sembrano essere d'accordo all'unanimità, in una eventuale battaglia tra il Chainsaw Man e Deku vincerebbe proprio il protagonista di My Hero Academia. Stando alle opinioni espresse dalla community non ci sarebbe storia tra i due in termini di pura potenza, velocità e set di abilità a disposizione.

Gli utenti sono sicuri che a Deku basterebbe un singolo Detroit Smash per vincere contro l'Uomo Motosega e che il ragazzo non avrebbe nemmeno bisogno di esibire tutti i vari Quirk contenuti nel suo One For All.

Non scordiamoci tuttavia che Denji può tornare a vivere bevendo del sangue e che potrebbe rilanciarsi all'attacco ipoteticamente all'infinito. Deku, tuttavia, grazie al suo Danger Sense non si farebbe mai cogliere alla sprovvista e risponderebbe colpo su colpo. Secondo voi ha più chance di sopravvivere in uno scontro tra l'eroe di My Hero Academia e l'anti-eroe di Chainsaw Man? Ecco quanto è forte il protagonista di My Hero Academia.