Deku VS Shigaraki nella preview di My Hero Academia stagione 6: la foto leakata

La quinta stagione di My Hero Academia si sta per concludere. Dopo una lunga trasmissione di sei mesi, che ha confezionato 25 episodi, Deku e gli altri ragazzi della Yuei si stanno per ritirare per un breve periodo di tempo. Non prima però di permettere a Tomura Shigaraki di evolvere e diventare finalmente il nemico più forte.

Dovremo attendere diversi mesi prima di vedere nuovamente in azione Midoriya e compagni, stavolta alle prese con Tomura Shigaraki e tutto il suo rinnovato esercito. Ci sarà un'altra stagione? Considerata la popolarità dell'anime, la risposta è ovvia. In più, a causa dei leak di Weekly Shonen Jump, è trapelata già la produzione di My Hero Academia 6. La sesta stagione quindi arriverà, forse il prossimo anno, e di sicuro l'annuncio era pianificato per sabato, in occasione della fine della stagione 5 con l'ultimo episodio.

Intanto però continuano ad arrivare informazioni dai leak della rivista dove viene pubblicato il manga di My Hero Academia. Oltre agli spoiler del prossimo capitolo, si è intravista un'immagine in bassa risoluzione con l'annuncio. Come si può osservare nel tweet in basso, i due protagonisti sono Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki che già si scontrano. La frase vicino a Shigaraki dice "Distruggerò tutto", mentre quella vicino a Deku risponde "Farò tutto ciò che posso per fermarti". Infine, la scritta centrale avvisa: "La guerra tra eroi e criminali si sta avvicinando".

La sesta stagione di My Hero Academia ci porterà quindi alla guerra tra heroes e villain, con tutti quanti in gioco.