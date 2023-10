Delicious in Dungeon è il nuovo anime di Netflix: ecco il trailer ufficiale

Due mesi fa è stato annunciato l'adattamento anime di Delicious in Dungeon e il termine del manga di Ryoko Kui sulla rivista Harta di Kadokawa. La nota serie tv è stata animata dallo Studio Trigger, lo stesso studio d'animazione che ha lavorato per BNA, Little Witch Academia e Darling in the Franxx.

Il manga di Delicious Dungeon si è concluso ad inizio settembre. La serie a fumetti è disponibile in Italia grazie all'editore J-Pop. In Giappone la serie è conosciuta anche con il nome di "Dungeon Meshi". La trama, offerta dall'etichetta statunitense Yen Press, è la seguente:

Cosa si ottiene quando si incrociano le avventure nei dungeon e i manga sul cibo? Ecco Delicious in Dungeon, dove troviamo una compagnia di avventurieri in missione per salvare un membro della squadra che si è perso e allo stesso tempo per capire come sopravvivere senza riserve di cibo!

Quando il giovane avventuriero Laios e la sua compagnia vengono attaccati e picchiati da un drago nelle profondità di un dungeon, il gruppo perde tutti i soldi e le provviste. Sono ansiosi di ripartire, ma c'è solo un problema: se partono senza cibo o monete, sicuramente verranno mangiati durante il viaggio! Ma a Laios viene un'idea brillante: "Mangiamo i mostri!". Slime, basilischi, mimici e persino draghi... nessuno è al sicuro dall'appetito di questi buongustai che si aggirano per i sotterranei!

La serie animata verrà offerta da Netflix in tutto il mondo. E' disponibile anche un trailer che mostra la trama e alcuni personaggi dell'opera. Il debutto ufficiale di Delicious in Dungeon è previsto per gennaio 2024! Siete pronti per questa nuova uscita? I fan non vedono l'ora!