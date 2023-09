Delicious in Dungeon: il manga sta ufficialmente per terminare! Ecco quando

L'elenco da parte di Kadokawa del 107° volume della rivista Harta ha confermato che il manga Delicious in Dungeon ( Dungeon Meshi ) di Ryōko Kui terminerà il 15 settembre. Non c'è da preoccuparsi, dal momento che l'opera tornerà con un adattamento anime.

Cosa ottieni quando incroci avventure nei dungeon e manga gastronomici? Ottieni Delicious in Dungeon, dove troviamo la nostra troupe di avventurieri in missione per salvare il membro della squadra perduto mentre scopriamo come sopravvivere con il cibo fornito dal dungeon.

Quando il giovane avventuriero Laios e la sua compagnia vengono attaccati e picchiati sonoramente da un drago nel profondo di una prigione, il gruppo perde tutti i soldi e le provviste. Sono ansiosi di tornare subito al lavoro, ma c'è solo un problema: se partono senza cibo o soldi, sicuramente lo mangeranno lungo la strada! Ma Laios ha un'idea geniale: "Mangiamo i mostri!" Melme, basilischi, mimic e persino draghi... nessuno è al sicuro dagli appetiti di questi buongustai esploratori di sotterranei!

Dunque, il 15 settembre terminerà il manga di Delicious in Dungeon dopo quasi dieci anni di produzione, mentre l'adattamento anime verrà prodotto dallo Studio Trigger e reso disponibile in tutto il mondo da Netflix nel gennaio 2024.

Ci sono grosse aspettative per questa serie, animata dallo stesso studio di Darling in the Franxx, Little Witch Academia, BNA e il più recente Cyberpunk: Edgerunners. L'annuncio dell'adattamento anime di Delicious in Dungeon è arrivato quest'estate, assieme alla notizia del termine di serializzazione. In arrivo anche un anime dal direttore di Fire Force!