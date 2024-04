Che delusione! È stato LUI il peggior debutto anime della stagione primaverile 2024?

Anche se questa primavera può contare su serie del calibro di My Hero Academia 7, Demon Slayer 4 e Kaiju N°8, la verità è che ogni stagione anime ha qualche inevitabile "pecora nera", realizzata con un budget risicato e che diventa fonte di meme nel giro di pochi giorni. A chi è toccata questa volta la palma di peggior debutto stagionale?

Stando ad un forum di commenti in Giappone, è stato The Banished Former Hero Lives as He Pleases a sorprendere in negativo la community.

Già dal primo episodio è stato evidente che la qualità dei disegni di questo isekai è imbarazzante e le animazioni sono quasi un optional mal gestito e pietoso.

Al momento, l'anime conta solo tre puntate, ma non sembra voler - o esser capace di - invertire la tendenza e sta continuando a svilire il materiale d'origine. Tra l'altro, le polemiche sui troppi isekai abbondano e crearne adattamenti anime mediocri non aiuta il genere a sedare le lamentele che circondano operazioni di questo tipo.

Purtroppo, la coppia formata da Studio Deen e Studio Marvy Jack ha colpito ancora.

Infatti, come The Banished Former Hero Lives as He Pleases, anche Seven Deadly Sins, dalla terza stagione in poi, è stato animato da questi due studi che lo hanno velocemente portato alla gogna mediatica.

Ecco perché questo nuovo isekai è stato subito ricoperto di dubbi, insulti e frustrazione da parte dei fan che hanno bocciato ogni elemento dell'opera, dalla trama alle animazioni, passando persino per l'interpretazione dei doppiatori.

Comunque, a chi è rimasto scottato da questa serie e si sente orfano di prodotti di maggior qualità consigliamo di dare un'occhiata ai migliori isekai del 2023, così da potersi presto riprendere da questo scempio targato Deen e Marvy Jack.

