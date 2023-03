Demon Lord 2099, annunciato l'anime dalla light novel cyberpunk di Daigo Murasaki

Nel corso del fine settimana appena trascorso in Giappone si è svolto l'Anime Japan 2023, autorevole manifestazione per il settore che ha portato ad alcuni, importanti annunci, come ad esempio la data di uscita di Spy x Family 2 e del relativo film anime.

L'evento teatrale ANIPLEX TIMES andato in scena presso lo stand Aniplex all'Anime Japan 2023 ha portato all'annuncio ufficiale dell'adattamento animato di Demon Lord 2099, la light novel di genere fantasy cyberpunk firmata da Daigo Murasaki.

Questo reveal è stato accompagnato da una locandina promozionale disegnata dall'illustratore del romanzo Kureta. L'autore Murasaki si è detto sorpreso dalla notizia dell'adattamento e si è augurato che gli spettatori possano apprezzare la versione animata della sua opera.

Un trailer animato di Demon Lord 2099 è stato pubblicato nel gennaio 2021 e mostrava i doppiatori Satoshi Hino (Ainz Ooal Gown di Overlord) e Miku Ito (Miku Nakano in The Quintessential Quintuplets) nei panni del Demon Lord Veltol e Machina Soleige. Il romanzo viene pubblicato dal 2021 sotto Kadokawa ed è stato selezionato per il 33° premio Fantasia Taisho. Un adattamento manga è disegnato da Kiiro Akashiro per Shonen Ace+ di Kadokawa. Vi ricordiamo che all'Anime Japan 2023 sono stati anche annunciati due progetti riguardanti Blue Lock.