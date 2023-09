Demon Lord 2099: studio, cast e nuovi dettagli sull'anime cyberpunk

Nel mese di marzo 2023 veniva confermata la produzione di un anime basato sulle light novel di Demon Lord 2099 scritte da Daigo Murasaki e illustrate da Kureta. A distanza di circa sei mesi ecco arrivare nuove informazioni, più concrete, sullo studio d’animazione dietro l’adattamento e anche i doppiatori principali.

In concomitanza con l’annuncio di marzo è iniziata anche la pubblicazione del manga di Demon Lord 2099, e come spesso avviene in questi casi di intermedialità sempre più persone si sono appassionate della serie cyberpunk, appartenente al genere reverse isekai, e le aspettative per l’anime sono cresciute molto, soprattutto dopo la splendida illustrazione firmata da Kureta stesso al momento della conferma della produzione.

In questi giorni si sta tenendo l’Aniplex Online Fest 2023, e proprio durante l’evento sono stati confermati Satoshi Hino come doppiatore del Demon Lord Veltol e Miku Ito nel ruolo di Machina. Entrambi erano stati già protagonisti nel trailer animato pubblicato nel gennaio 2021. Oltre alla conferma dello studio d’animazione J.C. Staff dietro la produzione, è stata anche mostrata la splendida key visual dove sono ritratti i due protagonisti con un design perfettamente in linea con lo stile di Kureta.

Non è stata però comunicata una data d’uscita, nemmeno indicativa, della prima stagione. Fateci sapere cosa ne pensate della serie, se la seguite e cosa vi aspettate dall’anime nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che secondo alcuni autori i troppi isekai stanno distruggendo l’originalità del medium, e se siete appassionati del genere cyberpunk, vi lasciamo alla nostra recensione dell’anime Cyberpunk: Edgerunners, nato dalla collaborazione tra Netflix e CD Project.