Demon Slayer: le 10 migliori tecniche delle respirazioni dalla più debole alla più forte

Per combattere, è necessaria la nichirin di Demon Slayer. Con questa lama, i cacciatori di demoni possono sfruttare il potere del sole per tranciare di netto la testa delle creature notturne vampiriche, eliminando ogni possibilità di rigenerazione e, quindi, uccidendole. Ma queste spade speciali non sono l'unica arma a disposizione.

Ci sono infatti anche le respirazioni, un modo per controllare il flusso del sangue e dell'ossigeno che permette di sfruttare il vero potenziale del corpo. Quali sono le dieci tecniche delle respirazioni più forti apparse nel manga di Demon Slayer? Eccole, dalla più debole alla più forte.

Si parte con Calma Piatta, undicesimo kata della respirazione dell'acqua, sfruttata da Giyu Tomioka per interrompere ogni attacco nemico. Poco più sopra, in nona posizione, si rimane nella stessa respirazione con uno degli attacchi più forti di Tanjiro, il Tutto Scorre del decimo kata, capace di evocare un drago acquatico dalla katana. Ottava posizione per Foschia, settimo kata della respirazione della nebbia di Muichiro Tokito usata per uccidere Gyokko. Settima posizione per Purgatorio, nono kata della respirazione della fiamma di Rengoku Kyojuro, che crea un attacco incendiario magistrale.

In sesta posizione c'è invece il Tifone di Idaten, nono kata della Respirazione del Vento che Sanemi Shinazugawa mette in bella mostra nella sua battaglia contro la prima luna crescente, Kokushibo. In quinta posizione c'è il quarto kata della respirazione della roccia: Roccia Vulcanica, Conquista Crescente, che anticipa di poco l'Arco della Giustizia, quinto kata della stessa respirazione. Entrambi gli attacchi di Himejima Gyomei sono devastanti, vista la forza del pilastro e la sua nichirin molto particolare.

Il podio si apre con il settimo e ultimo kata della respirazione del fulmine, il Dio del Tuono Fiammeggiante, una mossa sfruttata da Zenitsu ma che lo ha sfinito enormemente. Seconda posizione per un respiro demoniaco con la respirazione della luna, sfruttata dal pericoloso Kokushibo: si tratta del sedicesimo kata di questa forma, Arco della Mezzaluna, un attacco che lancia fendenti curvilinei spaccando il suolo. Prima posizione invece per il kata finale della Danza del Dio del Fuoco, un kata senza nome ma che riunisce in un unico flusso tutti e dodici i kata e i movimenti dell'Hinokami Kagura.