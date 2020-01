Demon Slayer 191: un colpo di scena spinge il combattimento verso la fine

Ormai da diverse settimane Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta mostrando quello che sembra essere il combattimento finale della serie. Kibutsuji Muzan è sceso in campo e i cacciatori di demoni devono fermarlo una volta per tutte. Come proseguirà la storia nel capitolo 191 del manga.

Con un'apertura a colori, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 191 si intitola "Chi è davvero il demone tra noi". Yoriichi e Tanjiro guardano in diversioni opposte con uno sguardo calmo, mentre il racconto riprende con la battaglia tra Muzan e i pilastri. Yushiro, nelle retrovie, sta facendo varie iniezioni a Tanjiro, svenuto parecchi capitoli fa. La quantità di medicina iniettata è ingente date le condizioni critiche, ma tutto sembra perduto quando il battito sparisce. Improvvisamente però Tanjiro si risveglia.

Sul campo di battaglia, i pilastri fanno uso di tutte le armi a disposizione per battere Muzan. Gyomei sta facendo tesoro del tempo guadagnato dai nuovi compagni e, grazie al mondo trasparente, riesce a vedere l'interno del corpo di Muzan. Il demone muove continuamente cervelli e cuori, 12 organi in totale da distruggere, e sprona i compagni a migliorare la vista per poterli vedere e attaccarlo tutti insieme in quei punti.

Kibutsuji però non lascia scampo: con un'unica mossa letale spazza via tutti i nemici. Gyoumei, Iguro e Tomioka perdono un arto, gli altri vengono scaraventati via e restano svenuti nelle vicinanze. L'unica rimasta sveglia è Kanao, con un lungo taglio in verticale sulla fronte. Senza spada, si ritrova il nemico davanti e sta per subire un attacco.

Le fiamme avvolgono però il nemico grazie alla danza Kagura di Tanjiro: l'eroe di Demon Slayer si è arrivato e ha attaccato il nemico, salvando la compagna. Mentre ha ancora il tumore demoniaco che gli blocca l'occhio destro, i due si preparano al confronto finale. Chi vincerà tra Tanjiro Kamado e Kibutsuji Muzan? Il prossimo capitolo sarà pubblicato su MangaPlus domenica 2 febbraio, mentre nelle fumetterie nipponiche è disponibile il volume 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.