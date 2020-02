Demon Slayer 193 potrebbe aver svelato una debolezza di Muzan che gli sarà fatale

Il manga di Demon Slayer si sta avviando verso la fine. È infatti ormai in scena da un po' la lotta senza quartiere tra i cacciatori di demoni rimasti e Kibutsuji Muzan, il nemico ultimo dell'opera. Ciò sembra essersi ulteriormente acuito negli ultimi capitoli che stanno mettendo in gioco un combattimento senza precedenti.

Tanjiro è entrato in azione nuovamente da qualche capitolo. Una volta capito il segreto della Danza Kagura e del Respiro del Sole, l'eroe di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha iniziato a mettere in difficoltà Muzan. Gli attacchi infuocati riescono con difficoltà a ferire il nemico, ma quest'ultimo sembra avere anche altri problemi che finora erano nascosti.

Dalla sua trasformazione, Muzan sembrava essere diventato più potente. Dopo aver assorbito Tamayo e ucciso un gran numero di cacciatori non si era potuto accorgere però di un altro effetto del veleno preparato dalla demone. Andando a scavare dentro di sé, tra le cellule assorbite di Tamayo, ha scoperto la verità: la demone ha creato insieme a Yushiro e Kanao un secondo effetto del veleno che obbliga le cellule a un invecchiamento rapidissimo.

Da quando ha assorbito Tamayo fino a quel momento nello scontro con Tanjiro, Muzan è invecchiato di 9000 anni, diventando molto più lento del previsto. Infatti, per tutto lo scontro non è riuscito a sferrare il colpo di grazia al protagonista di Demon Slayer, nonostante questo fosse ferito ed esausto. Più avanza il tempo e più Muzan diventa debole: verrà sconfitto dall'alba o da Tanjiro?