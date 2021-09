Demon Slayer 2 fin dove adatterà? Tutte le ipotesi dopo le ultime novità

A ottobre tornerà una delle serie più attese e importanti degli ultimi anni. Demon Slayer esordì nel 2019 contemporaneamente a L'Attacco dei Giganti 3 e One-Punch Man 2, che lo offuscarono temporaneamente. Solo un piccolo ritardo verso l'implacabile scalata al successo che ha reso Demon Slayer uno dei prodotti più venduti di sempre.

I fan non vedono l'ora di guardare Demon Slayer 2, con gli episodi che accompagneranno fino a fine marzo 2022. Sei mesi di produzione, la cui marcia però è ben nota, almeno all'inizio. Secondo le ultime informazioni comunicate infatti Demon Slayer 2 riadatterà l'arco del Treno Mugen, argomento del film dello scorso anno. Scelta non banale ma che potrebbe avere delle idee precise dietro. Sapendo che i primi sette episodi saranno dedicati alla riproposta del treno Mugen, quali archi narrativi adatterà Demon Slayer 2 durante la prossima stagione?

Partiamo da un punto fondamentale: Demon Slayer 2 sarà composto da 24 o 25 episodi, essendo già stato annunciato come un 2-cour. Ciò vuol dire che, esclusi i primi sette episodi, restano 17 o 18 episodi da riempire. Molti di questi riguarderanno l'atteso arco del quartiere a luci rosse, ma la saga da sola non può pensare di coprire più di una decina di questi episodi. Rimarrebbero quindi circa 7 o 8 episodi, se non qualcuno in più, da riempire.

Ci sarebbe quindi abbastanza spazio per adattare anche l'arco narrativo del villaggio dei forgiatori, a meno che Ufotable non decida di optare per una saga completamente filler. La stagione 2 di Demon Slayer verrebbe quindi suddivisa in tre parti che introdurranno poi alla fase finale dell'anime raccontata con una eventuale stagione 3.



La scelta quindi di reinserire anche gli elementi del film di Demon Slayer potrebbe quindi essere giusta da parte di Ufotable che avrebbe contemporaneamente sia la possibilità di ridurre il carico di lavoro - e concentrarsi quindi su una resa migliore dei prossimi episodi - che di allungare inevitabilmente il brodo delle prossime fasi con episodi inutili o troppo annacquati.