Demon Slayer 2: l'annuncio della nuova stagione arriverà già domani?

Demon Slayer: Infinity Train è finalmente approdato sul grande schermo, non senza qualche polemica in merito alle vendite dei biglietti che hanno destato molta indignazione all'interno della community. Ad ogni modo, potrebbe essere già arrivato il momento di parlare del futuro del franchise e del sequel del film animato.

Come sappiamo, la saga di Infinity Train dedicata a una nuova avventura tra i protagonisti e il Pilastro della Fiamma, Rengoku, prosegue direttamente dal finale della prima stagione di Demon Slayer. Un'eventuale seconda serie, che seguirà direttamente gli eventi del film, potrebbe comunque arrivare prima del previsto stando alle ultime voci di corridoio.

Come preannunciato dall'insider SPY nella giornata di ieri, Demon Slayer 2 è già in produzione sotto lo studio ufotable. Inoltre, lo stesso utente ha recentemente ricondiviso un post della stessa ufotable in cui avverte i fan di restare sintonizzati nella giornata di domani poiché alla fine di un programma dedicato all'evento ci sarà una notizia da non perdere assolutamente. Che l'azienda decida di annunciare ufficialmente la seconda stagione dell'anime?

Vi ricordiamo, a tal proposito, che secondo alcuni rumor Demon Slayer 2 debutterà nella primavera del 2021. Ad ogni modo, anche in Italia non dovremo attendere molto per riscoprire le avventure di Tanjiro e Nezuko in quanto Dynit ha annunciato l'acquisizione dei diritti di Infinity Train. E voi, che annuncio vi aspettate domani? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.