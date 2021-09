Demon Slayer 2: l'arco del Treno Mugen si mostra nel nuovo trailer dell'anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la sorprendente opera di Koyoharu Gotoge, sta per tornare con la seconda stagione dell'anime, e in prossimità dei sette episodi dedicati alla saga del Treno Mugen, riadattamento dell'omonima pellicola di successo, Ufotable ha pubblicato un video promozionale con interessanti dettagli.

In seguito alle prime informazioni diffuse di recente, lo studio è tornato con un trailer diviso principalmente in due sezioni. La prima parte è infatti dedicata alla presentazione del personaggio di Daki, doppiato da Miyuki Sawashiro, che incontreremo nel corso della saga del Quartiere a Luci Rosse come una dei principali antagonisti. A partire dal 10 ottobre si darà invece inizio all'arco del Treno Mugen, dove uno dei ruoli principali sarà vestito dall'Hashira della Fiamma: Kyojuro Rengoku.

Il video anticipa che il primo dei sette episodi sarà un prologo alla saga, con scene inedite, appositamente realizzate per l'anime. Ufotable ha voluto dare un assaggio di quanto annunciato con una sequenza dove Rengoku è ormai prossimo alla partenza per la pericolosa missione che lo porterà a bordo del Treno Mugen, e comunica le sue intenzioni al Pilastro dell'Insetto, Shinobu Kocho.

Per concludere vi lasciamo alle ipotesi sulle saghe che saranno adattate nella seconda stagione di Demon Slayer, e vi ricordiamo che Daki ha ricevuto uno splendido e sensuale cosplay.