Demon Slayer 2: in arrivo un evento speciale con due annunci molto importanti

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sta rivelando una delle serie più seguite e discusse della stagione invernale. Dopo la timida accoglienza riservata alle prime puntate, l’arco narrativo del quartiere a luci rosse ha riacceso l’interesse della community, che presto riceverà importanti novità sull’anime.

Il sito ufficiale della serie ha infatti fissato uno speciale dedicato interamente a Demon Slayer, previsto per il 18 gennaio 2022 e che sarà e gestito da Abema. Promettendo focus e più informazioni riguardo la seconda stagione, nell’annuncio è stato specificato che nel corso della live saranno presentati anche due grandi eventi riguardanti l’anime, entrambi attesi nel corso del 2022.

Potremmo aspettarci un’anteprima di quanto vedremo nel corso della terza stagione, considerando che la seconda sarà composta da un totale di 18 episodi, o anche l’annuncio di un secondo lungometraggio animato. A presentare lo speciale ci sarà Yuma Takahashi, Producer di Aniplex, accompagnato dalla doppiatrice di Tanjiro Natsuki Hanae. In calce alla notizia trovate anche l’immagine promozionale diffusa per pubblicizzare l’evento. Cosa ne pensate di questi due grandi eventi attesi per il 2022? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

