Demon Slayer 2: la battaglia con la Luna Crescente nella nuova Key Visual ufficiale

Nonostante l'attenzione mediatica de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, la final season dell'adattamento tv del manga di Hajime Isayama non era l'unico anime atteso questa stagione. Studio ufotable, infatti, è sceso di nuovo in campo con Demon Slayer 2 che finalmente ha proseguito gli eventi del film.

Nella giornata di ieri ha compiuto il suo debutto su Crunchyroll la 2x14 di Demon Slayer che ha ripreso, da dove eravamo rimasti, lo scontro tra Nezuko e Daki. Ad ogni modo, mancano appena 5 episodi alla fine dell'adattamento della Saga del Quartiere a Luci Rosse e ancora nessuna novità è emersa circa un possibile continuo dell'anime subito al termine di questo arco narrativo.

In ogni caso, il climax dello scontro con la Luna Crescente si sta lentamente avvicinando e studio ufotable, adesso che sono scesi in campo Tanjiro e Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, ha rilasciato una nuova key visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia e che mostra i due cacciatori intenti ad attaccare i componenti della Luna Crescente.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire quale sarà l'esito della battaglia e il futuro dell'anime, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito a Demon Slayer 2.