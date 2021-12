Demon Slayer 2, la bellezza di Tanjiro e i suoi compagni travestiti da donna

Demon Slayer 2 è entrato nell'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. In Demon Slayer 2x08 abbiamo conosciuto Tengen Uzui, Pilastro del Suono a cui si uniscono Tanjiro e i suoi compagni per eliminare altri demoni. Dopo 4 mesi di allenamento, il protagonista, Zenitsu e Inosuke non vedono l'ora di provare le loro nuove tecniche.

Purtroppo, i tre giovanni ammazzademoni dovranno attendere per mettere alla prova le loro abilità. Infatti, nella puntata 2x09 di Demon Slayer, Tengen Uzui manderà Tanjiro e i suoi compagni a indagare sulla scomparsa delle sue mogli Suma, Inatsuru e Makio. Le tre, che una volta inviano rapporti al Pilastro del Suono sui demoni del quartiere a luci rosse, risultano disperse da qualche tempo.

Per infiltrarsi nelle più grandi case del distretto, Uzui farà indossare a Tanjiro, Inosuke e Zenitsu un travestimento da cortigiane. Travestimento che dona ai tre una "bellezza" unica: con la faccia totalmente truccata e il kimono, sarà impossibile per loro non far colpo sui clienti. Ah, dite di no? Beh, forse avete ragione.

Le alter ego Sumiko (Tanjiro), Zenko (Zenitsu) e Inoko (Inosuke) vengono infatti ridicolizzate per il loro aspetto, e solo grazie al bell'aspetto di Tengen riescono a entrare nelle casate. La loro ricerca avrà anche qualche risvolto positivo, con Tanjiro che troverà delle informazioni su Suma, una delle mogli del Pilastro del Suono, nella casa Tokito. Forse però la soluzione del travestimento da cortigiane non si è rivelata azzeccata, e dubitiamo che Tengen la riutilizzerà in futuro.