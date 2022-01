Demon Slayer 2, ecco la buffa figure dei topini ninja di Tengen Uzui

La seconda stagione dell'anime di Demon Slayer prosegue con l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Le splendide animazioni dello studio Ufotable adattano perfettamente i combattimenti del manga di Koyoharu Gotouge, che tanti fan ha conquistato in Giappone e nel mondo.

All'inizio del nuovo arco narrativo, il Pilastro del Suono recluta Tanjiro, Inosuke e Zenitsu come alleati nella sua missione. In Demon Slayer 2x11 scopriamo che Tengen ha altri alleati oltre ai giovani, ovvero due topini ninja super muscolosi, che svolgono compiti di supporto e sorveglianza per lui. Li vediamo, ad esempio, portare la spada a Inosuke passando per delle strettissime vie nel soffitto di una casa.

Inutile dire che i topini sono stati subito adorati dal pubblico. Il sito web Meccha Japan, cavalcando l'onda del successo di Demon Slayer, ha messo in vendita un buffissimo stand per smartphone che raffigura i topini di Tengen, e che potete vedere in fondo alla notizia. I loro muscoli, di cui vanno tanto fieri, sono in bella mostra, e il loro sguardo combattivo convincerà anche il più dubbioso ad appoggiare su di loro il proprio cellulare.

La statuina misura circa 7 cm di altezza, ed è splendida anche se utilizzata solo come figure di ornamento. Il prezzo dell'oggetto è di 30,52€. La nuova saga di Demon Slayer avrà solo 11 episodi, ma siamo sicuri che Tengen utilizzerà ancora i suoi fedelissimi alleati. Che, però, in quel momento potrebbero anche trovarsi intenti a tenere uno smartphone, comodamente inginocchiati sulla nostra scrivania...