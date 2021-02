Demon Slayer 2 quanti capitoli adatterà? La situazione nel dettaglio

Mentre continua l'ascesa del film Demon Slayer: Infinity Train in vari paesi, è arrivato finalmente l'annuncio che tutti i fan dell'opera attendevano con ansia. Con un trailer lanciato durante un evento a San Valentino, Ufotable ha rivelato la produzione di Demon Slayer stagione 2, in uscita nel 2021.

Le locandine di Demon Slayer 2 e le immagini del trailer si concentrano su un arco in particolare: quello del quartiere a luci rosse. Considerato che in tutte le immagini finora pubblicate appare esplicitamente solo e soltanto il nome di questo arco narrativo, è possibile che la seconda stagione si concentrerà solo su questi eventi. Ma quanti capitoli dura questa saga di Demon Slayer?

La storia in questione inizia nel capitolo 70, subito dopo gli eventi narrati nel film, e si conclude col capitolo 99, ovvero dall'ultimo capitolo del volume 8 ai primi del volume 12. La saga del quartiere a luci rosse dura quindi 30 capitoli, che Ufotable potrebbe decidere di trasporre in 12 o 13 episodi. Non è detto quindi che la seconda stagione di Demon Slayer duri quanto la prima, e bisognerà indubbiamente attendere altre informazioni dallo studio d'animazione nelle prossime settimane per saperne di più.

Se così fosse, una terza stagione di Demon Slayer con l'arco narrativo successivo arriverebbe sicuramente nel 2022.