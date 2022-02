Demon Slayer 2: ecco chi sono i Pilastri più forti, parola di Tengen Uzui

Sotto le sue vistose richieste di adorazione e lode, Tengen Uzui potrebbe essere il Pilastro più insicuro di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. In Demon Slayer 2x17 la Sesta Luna Crescente Gyutaro non riusciva a capacitarsi dell'esistenza di persone talentuose come Tengen.

Il Pilastro del Suono, tuttavia, ha dichiarato che se Gyutaro pensa che Tengen sia eccezionale, verrebbe spazzato via da alcuni dei suoi compagni Pilastri. Considerando che Tengen, un mostro di Pilastro, si crede privo di doni naturali, si può solo immaginare quanto debbano essere potenti i Pilastri che Tengen ammira.

È estremamente raro che in Demon Slayer appaia sullo schermo più di un Pilastro allo stesso tempo. L'unica volta che si sono riuniti tutti, hanno parlato più con Tanjiro e Ubuyashiki che tra di loro. La chiara ammirazione di Tengen Uzui prova per Kyojuro Rengoku, così come il suo alto riconoscimento per Gyomei Himejima e Muichiro Tokito, sono l'unico vero indizio che il pubblico ha ottenuto su come i Pilastri si considerino tra di loro. Come si è scoperto, anche il Pilastro del Suono ha la sua idea sul Pilastro più potente della Squadra Ammazza Demoni.

Tengen può sicuramente essere perdonato per aver nutrito un complesso di inferiorità verso il Pilastro della Fiamma caduto, poiché Kyojuro ispirava le persone ovunque andasse. L'ultimo atto di Kyojuro è stato quello di dare la vita combattendo contro la Terza Luna Crescente, dopo aver salvato la vita di 200 persone a bordo del Treno Mugen. Un'eredità così nobile è difficile da mantenere, specialmente per qualcuno come Tengen.

Sappiamo ancora poco del Pilastro della Roccia, ma si scopre che neanche Tengen sa molto su di lui. L'unico contesto che può essere ricavato dalle parole di Tengen è che Gyomei Himejima due metri e venti di pura cattiveria ammazza-demoni. Parlando a Gyutaro di persone che avrebbero scosso il mondo dei demoni, Himejima è stato il primo a venire in mente a Tengen. Considerando che Tengen ha combattuto contro i demoni di rango superiore da pari a pari, il fatto che consideri Gyomei un suo superiore significa probabilmente che il Pilastro della Roccia è una palla da demolizione per demoni.

Anche se Kyojuro ha parzialmente scherzato con Tanjiro dicendo che sono necessari 10.000 passi per diventare un Pilastro, Muichiro Tokito sembra aver completato ognuno di essi in soli 60 giorni dopo aver preso in mano una spada per la prima volta. Tanjiro ha impiegato due anni solo per imparare a usare le Tecniche di Respirazione.

Tokito è piuttosto distratto, considerando che non era del tutto consapevole del conflitto alla riunione dei Pilastri nella prima stagione, e non ha avuto alcuna reazione esplicita alla notizia della morte di Rengoku in Mugen Train. Se Tokito è abbastanza abile da diventare un Pilastro così rapidamente, non c'è da meravigliarsi che Tengen lo consideri uno spadaccino naturalmente dotato la cui abilità supera di gran lunga quella di Tengen.

Voi cosa ne pensate? Qual è secondo voi la classifica dei Pilastri più forti di Demon Slayer?