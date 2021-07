Demon Slayer 2, chi saranno i villain della seconda stagione?

Tanjiro e Nezuko ormai sono in viaggio da un po'. La loro avventura da quando il protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato un cacciatore di demoni è stata inevitabilmente incentrata sulle apparizioni di queste creature notturne. I loro scontri hanno visto inizialmente come avversari dei demoni di basso livello.

Man mano però il livello si è alzato. A metà della prima stagione di Demon Slayer abbiamo visto una ex Kizuki, il demone tamburo, seguito poi da Rui, una delle lune calanti dell'organizzazione creata da Kibutsuji Muzan. Siamo arrivati poi al film Demon Slayer: il treno Mugen dove il Kizuki Enmu ha messo in grande difficoltà i protagonisti, che sono stati poi attaccati anche dal terzo Kizuki Akaza. Neanche un pilastro come Kyojuro Rengoku è riuscito a batterlo definitivamente, dimostrando lo strapotere di queste creature superiori.

Il livello di difficoltà sta quindi crescendo sempre di più e a questo punto, gli avversari della seconda stagione di Demon Slayer saranno estremamente ostici. Ma chi saranno? Non proseguite la lettura oltre questo punto se non volete spoiler sui prossimi avvenimenti dell'anime. Considerato che Demon Slayer 2 è stato sottotitolato "l'arco del quartiere dei divertimenti", è possibile che proporrà un solo arco narrativo.

L'antagonista principale si è già mostrata in qualche scena, ed è la geisha Daki. Lei è in realtà la sesta luna crescente, quindi una delle creature più forti create da Kibutsuji Muzan. Tuttavia, come si scoprirà nel corso della stagione, condivide il corpo con suo fratello Gyutaro. Saranno quindi entrambi i nemici principali di Demon Slayer 2. C'è stata anche una cosplayer che ha proposto i suoi cosplay di Daki e Gyutaro.